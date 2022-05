Twee vrouwen beschuldigen nieuwe Franse minister van verkrachting

Abad ontkent de beschuldigingen met klem. “Ik betwist krachtig de beschuldiging van seksueel geweld. Ik betwist enige vorm van dwang te hebben uitgeoefend over om het even welke vrouw. Ik betwist ook misbruik te hebben gemaakt van mijn functies in het verleden”, zegt hij in een reactie aan het Franse persagentschap. Abad heeft zelf een handicap en zegt fysiek niet in staat te zijn tot de beschreven daden.

Volgens Mediapart zouden de beschuldigingen al geuit zijn voor de man minister werd. Eerdere klachten werden nog zonder gevolg geklasseerd, maar het parket van Parijs opent nu een nieuw onderzoek.