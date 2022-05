Inwoners Kortessem mogen gratis naar Domein Bokrijk

Momenteel wordt in het Openluchtmuseum Bokrijk een landarbeiderswoning uit Kortessem, ook gekend als het Duifhuis, gerestaureerd. Domein Bokrijk gaat dit najaar daarom een zogeheten communitydag organiseren. Die worden geregeld georganiseerd om het erfgoed in Bokrijk beter bekend te maken. Restauraties zijn van meerwaarde voor de erfgoedgemeenschap en zijn een gelegenheid tot sociale verbinding. Bokrijk gaat op zoek naar herinneringen (foto‘s en verhalen) van mensen en wil de gebouwen verbinden met de ‘source community’, de inwoners van de herkomstgemeenten van de gebouwen. Op 18 september krijgen alle inwoners van Kortessem gratis toegang tot het openluchtmuseum. Ze krijgen dan ook extra uitleg over de werken die aan de landarbeiderswoning gebeuren. Die dag wordt door Gilde Demerdal uit Vliermaal ook bier gebrouwen in Bokrijk.

(rapo)