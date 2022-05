Eerste profzege is een feit! Florian Vermeersch wint Antwerp Port Epic voor Gianni Vermeersch en Thibau Nys na tactisch steekspel

Florian Vermeersch (Lotto-Soudal) heeft een erg boeiende Antwerp Port Epic gewonnen. Na een tactisch steekspel in de finale reed hij in de laatste kilometers van de finish weg, Gianni Vermeersch en Thibau Nys vervolledigden het podium. Meteen de eerste profzege voor Florian Vermeersch.

Al vrij snel vormde zich een kopgroep met Sven Burger, Tom Sexton, Eamon Franck, Stijn Siemons, Jacob Relaes en Roel van Sintmaartensdijk. Het zestal sprokkelde vlug een voorsprong van 3:35 bijeen maar hield daar op de eerste kasseistrook, de Torenseweg na 57 kilometer koers, nog slechts anderhalve minuut van over.

De opeenvolging van kasseizones en onverharde wegen waren er voor Eamon Franck en Tom Sexton te veel aan en zij werden opnieuw opgeslokt door het peloton. Jens Reynders en Milan Menten trokken daarop in de tegenaanval. Zij zwommen lange tijd tussen de kopgroep en het peloton maar slaagden op 80 kilometer van de eindmeet er uiteindelijk toch in de vroege vluchters te vervoegen. Zo vormde zich opnieuw een kopgroep met zes renners.

In de grote groep ging het er nerveus aan toe met enkele valpartijen tot gevolg. Bij de slachtoffers onder andere Jules Hesters, Gilles Borra, Timo Kielich, Karl Patrick Lauk en oud-winnaar van de Antwerp Port Epic, Guillaume Van Keirsbulck. Voorin bleef men ook niet van pech gespaard en smakten Sven Burger en Jacob Relaes tegen de grond.

Samensmelting van korte duur

Met nog 52 kilometer te rijden smolt alles opnieuw samen en kregen we een algemene hergroepering. Niet voor lang evenwel. Samuel Gaze, Boy van Poppel, Harrison Sweeny, Ruben Apers, Sander Lemmens en opnieuw Roel van Sintmaartensdijk gingen versnellen. Wat restte van het peloton liet niet begaan en zo hervormde de groep zich op 41 kilometer van de finish. Het bleef maar aanvallen regenen en dat zorgde ervoor dat het peloton gedecimeerd werd tot zowat 35 renners.

Tactisch steekspel met z’n zessen

Daar sprongen op 30 kilometer van de eindmeet Gianni Vermeersch, Timo Kielich, Adrien Petit, Florian Vermeersch, Jens Reynders en Thibau Nys uit weg. In het peloton ging het blok er snel op. Gianni Vermeersch ging aanvallen op 8 kilometer van de finish maar werd opgehaald door Florian Vermeersch en de rest. Meteen zat het spel op de wagen en werd er slag om slinger gedemarreerd.

Met nog drie kilometer te rijden stoven Gianni Vermeersch, Thibau Nys en Florian Vermeersch weg. Laatstgenoemde versnelde wat verderop opnieuw en kon zo alleen aan de laatste twee kilometer beginnen. Dat deed Florian Vermeersch op een voortreffelijke manier en behaalde op die manier zijn eerste profzege.

Florian Vermeersch, de tweede van Parijs-Roubaix in 2021, volgt op de erelijst de Nederlander Mathieu van der Poel op. “Ik ben super blij. Het is bijna niet te vatten dat ik hier mijn eerste profzege behaal. Het doet enorm veel deugd. Het was moeilijk in de laatste drie kilometer maar ik heb toch de juiste gok gemaakt”, vertelde Vermeersch na aankomst.