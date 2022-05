Onze tv-tips: een Chinese adoptie, een bijzonder koppel en discriminatie

We are family

Een, ma, 21.25 u

Lidewij Nuitten is weer terug. De jonge vrouw die voor Iedereen Beroemd haar buren leerde kennen en tijdens de coronacrisis met iedereen op de trein tussen Oostende en Eupen sprak, gooit het nu over een andere boeg. Ze werd gecontacteerd door Noëmi en Anéline. Die werden door de eenkindpolitiek in China als baby afgestaan voor adoptie en nu hopen ze hun biologische familie terug te vinden. Lidewij voelde zich aangesproken om hen hierbij te helpen. (tove)

Luc en Bart, een paar apart

VTM, ma, 21.50 u

Al decennialang zijn Luc Appermont en Bart Kaëll een koppel en sinds 2010 mag ook de buitenwereld dat weten. Een tijdje geleden lieten ze camera‘s uitgebreid toe in hun privéleven, een wereld die vroeger compleet werd afgeschermd. Deze twee monumenten uit de Vlaamse showwereld hebben ontelbare anekdotes. Zowel van voor als achter de schermen, maar ook mooie en pakkende verhalen uit hun persoonlijk leven. Jonas van Geel verzorgt het commentaar. (tove)

De blauwe familie

NPO2, ma, 20.30 u

Ontluisterende documentaire van Maria Mok en Meral Uslu over racisme en discriminatie bij de politie in Nederland. De afgelopen jaren waren er heel wat verhalen van politiemensen die hun beklag deden over dergelijke wanpraktijken op de werkvloer, maar toch kregen ze telkens nul op het rekest. Slachtoffers werden zelfs weggepest, ontslagen of weggepromoveerd. Hoewel ze zielsveel van hun job houden, blijven ze met een wrang gevoel achter. (tove)