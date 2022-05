UITSLAG GP SPANJE 2022. Drie op drie! Max Verstappen wint nu ook in Barcelona en is nieuwe WK-leider, Charles Leclerc valt uit na motorpech

Max Verstappen heeft de zesde manche van het F1-seizoen naar zijn hand gezet. Onder de brandende Catalaanse zon was hij sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en George Russell. Charles Leclerc kende veel pech en moest de strijd rond halverwege de race staken. Verstappen is de nieuwe WK-leider.

Wat voorafging…

Voor deze GP van Spanje waren de ogen natuurlijk gericht op thuisrijders Fernando Alonso en Carlos Sainz. Alonso won op het circuit de Barcelona-Catalunya voor het laatst in 2013, Sainz nog nooit. Daar kon voor de Ferrari-rijder dit jaar misschien wel eens verandering in komen, aangezien hij in de kwalificaties derde eindigde. De poleposition was weggelegd voor zijn collega, en tevens WK-leider, Charles Leclerc. De Monegask reed in de drie oefensessies ook al de snelste tijd en hield zaterdag zijn naaste belager Max Verstappen (die motorproblemen kende) af voor die felbegeerde pole. Al verliep dat niet van een leien dakje voor Leclerc, want na een spin moest hij herkansen. In die ultieme tweede poging vlamde hij naar de eerste plek. Mercedes-rijders Russell en Hamilton kwamen ook goed voor de dag en startten vanop plek vier en zes.

Hoe verliep de start?

Bijzonder slecht voor Carlos Sainz. Erg goed voor George Russell, die meteen de derde plek innam. Ook Lewis Hamilton zat goed mee voorin, maar nadat Kevin Magnussen hem aantikt in een van de eerste bochten zakt hij door een lekke band naar de voorlaatste plaats. De laatste plaats is voor de Haas-rijder die van de baan afging. Beide rijders troffen wel weinig schuld bij dit race-incident en kregen dan ook geen straf.

Hoe kwam de zege tot stand?

Max Verstappen kende quasi de hele race ontzettend veel problemen met zijn DRS-vleugel die niet overal even consequent zijn werk deed. Het zorgde er dan ook voor dat de Nederlander een lange tijd achter Russell bleef hangen op de derde positie. Charles Leclerc zag het graag gebeuren want hij kon stelselmatig rustig verder wegrijden van zijn eerste belagers.

Al kwam daar wel bruusk een einde aan na plotse motorproblemen. Leclerc uit de race en nummer twee Russell nam zowaar de kop over. Verstappen wist dat hij nu moest doorduwen, en kon daarbij ook rekenen op zijn ploegmaat Sergio Perez. De Mexicaan draaide eveneens sterk mee vooraan en ging halfweg race voorbij Russell naar de eerste positie. Een sterk uitgekiende strategie van Red Bull door verschillende bandenwissels door te voeren leidde ertoe dat Verstappen en Perez de race onder controle hadden. Perez had deze race kunnen winnen, maar ploegbaas Christian Horner maande hem aan om de huidige wereldkampioen voor te laten.

Wie onderscheidde zich?

Met George Russell heeft Mercedes een goudklompje beet. In de vorige races liet de talentvolle Brit ook al goede dingen zien en deed zowaar even mee voor de overwinning in Barcelona. Lewis Hamilton kon dan weer de eerste rijder ooit worden die op dit circuit zes keer op rij zou winnen, maar daar kwam al in de eerste ronde een einde aan, na het ongelukkig contact met Magnussen. De Brit toonde nog wel bijzonder veel veerkracht en werd nog knap vijfde.

Wie er ook veerkracht toonde, was ene Fernando Alonso. Na compleet mislukte kwalificaties moest hij als laatste starten, maar dat deerde hem niet. In lap zeven was de thuisrijder al opgeschoven naar de dertiende stek. Uiteindelijk zou de levende legende negende worden.

Lando Norris. De jonge Brit van Mclaren voelde zich voor de start niet al te best omwille van zijn hooikoorts, maar tijdens de race had hij daar erg weinig last van en reed hij zich in de punten.

Wie had zijn dagje niet?

Carlos Sainz. Na een slechte start maakte hij een paar rondes later een stuurfout waardoor hij in de grindbak belandde. De Spanjaard zou nadien een vrij onzichtbare race rijden. De thuisrijder kon aan het eind de schade nog ietwat beperken en viel net naast het podium.

En uiteraard Charles Leclerc. Na plotseling krachtverlies in zijn Ferrari moest hij noodgedwongen uit de race stappen. Wat een domper voor de Monegask en het hele Ferrari-team.

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

Thibaut Courtois, die vooraf truitjes ging wisselen met Alex Albon (Williams), zag dat het goed was. Niet alleen omwille van de strijd die Russell en Verstappen met elkaar aan het uitvechten waren voor plek 2, maar ook omdat WK-leider Leclerc er nog voor halfweg plotsklaps de brui aan moest geven na motorproblemen. Voor het eerst dit seizoen kon een Mercedes-rijder zowaar écht meedoen voor winst. En wie zou vooraf gedacht hebben dat dat George Russell zou zijn? Na de overname van Red Bull namens Verstappen en Perez kwam de race wel meer in een definitieve plooi te liggen.

Wat onthouden we van deze race?

Dat Mercedes verre van afgeschreven is. Zowel Russell als Hamilton reden een puike race en lijken het Red Bull en Ferrari in de komende weken steeds moeilijker te maken. Vooral bij dat laatste team is het na de motorproblemen van Leclerc, en de niet al te beste start van Sainz, duidelijk dat het niet onfeilbaar is. Max Verstappen en Red Bull doen een uitstekende zaak en nemen de leiding over in het WK-klassement, zeker nu Leclerc geen punten pakte.

Uitslag

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Lando Norris (Mclaren)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (Mclaren)

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Alex Albon (Williams)

Snelste ronde

Sergio Perez (Red Bull)

Opgaves

Charles Leclerc (Ferrari)

Guanyou Zhou (Alfa Romeo)