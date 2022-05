Lenteavondmarkt aan De Bammerd

“Na de zomerbraderie van vorig jaar, staat dit jaar een lenteavondmarkt op het programma”, vertelt organisator Daan Billen. “Er zullen een 25-tal standhouders present zijn, een mix van lokale ondernemers uit Heers of omgeving en enkele marktkramers. Hierbij zijn er ook een aantal nieuwkomers: zo biedt Michael Frans van Kaasateljee, een nieuwe kaaswinkel in het centrum, een kennismakingsbox aan en verkoopt Leen Proesmans unieke, handgemaakte halsbanden voor honden.”

Kinderanimatie

Verder vind je op de avondmarkt nog een brede waaier van producten: kleding voor jong en oud, babyspullen, kinderschoenen, handtassen, juwelen, cosmetica, keramiek, vazen en nog veel meer. “En op ons gezellig terras met livemuziek kan iedereen genieten van een drankje of een hapje van één van de foodtrucks of eetstanden. De kinderen kunnen zich uitleven in het springkasteel, zich laten grimeren of een workshop bloemschikken met cupcakes volgen.” Van 18 tot 22 uur aan zaal De Bammerd in Heers (ingang via Salvialaan). Parkeren kan voor het gemeentehuis of, op wandelafstand, op het gemeenteplein. (frmi)