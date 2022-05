Nils Politt rondt ploegenwerk af en wint Rund um Köln

De Duitse semiklassieker werd een nerveuze bedoening met tal van aanvallen. Het peloton brak finaal in stukken, een groep van zo’n 20 renners scheidde zich af. Onder hen ook topsprinters Groenewegen, Sam Bennett en Jasper Philipsen, Arnaud De Lie was daar niet bij.

Bora-hansgrohe was met vijf in die kopgroep en speelde z’n meerderheid uitstekend uit. Op 60 km van het eind slopen Van Poppel en Politt weg, Nikias Arndt pikte aan. De samenwerking was uitstekend vooraan, het trio bleef op kop. Politt versnelde op 5 km en soleerde naar de zege.

Hij volgt op de erelijst Baptiste Planckaert op die de laatste editie won in 2019. Voor de 28-jarige Politt is het zijn vijfde profzege. In 2021 won hij een rit en het eindklassement in de Deutschland Tour. Dat jaar won hij ook een rit in de Tour. In de 2018 won hij eveneens een rit in de Deutschland Tour.