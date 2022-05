Drie rijbewijzen ingetrokken in Lanaken: een voor alcohol, twee voor gsm’en

Lanaken

In Lanaken zijn zaterdag in de loop van de namiddag en avond 284 bestuurders aan de kant gezet voor een snelle alcoholtest of samplingtest. Twee personen bliezen alarm en moesten hun auto 3 uur aan de kant laten staan. Een persoon is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt na een positieve alcoholtest. Ook twee bestuurders die de gsm gebruikten terwijl ze reden. Zijn zitten 8 dagen zonder rijbewijs. Er werden ook enkele pv’s opgesteld voor andere verkeersinbreuken. mm