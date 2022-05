Ook als technisch fietswonder Mathieu van der Poel niet meedoet voor ritwinst in de Giro verzorgt hij de show

Mathieu van der Poel probeerde zaterdag (alweer) weg te raken in een ontsnapping, maar zonder succes. De Nederlander kwam uiteindelijk op 31’59” binnen van ritwinnaar Simon Yates, die de sterkste was in de 14de Giro-rit met aankomst in Turijn. Maar Van der Poel is altijd wel in voor een geintje. Dat bewijst een video waarbij hij een wheelie trekt op een beklimming.