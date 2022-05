Opnieuw kans op fel onweer morgen, daarna tien dagen iets minder warm

Het onweer vrijdag hield zich redelijk koest in Limburg, maar ging stevig tekeer in Nederland en Duitsland. Morgen maandag trekt opnieuw zwaar weer over onze regio. — © EPA-EFE

Het scenario voor morgen maandag lijkt sterk op dat van donderdag en vrijdag. In Vlaanderen viel het voorspelde noodweer toen nog mee doordat de temperatuur vooral op vrijdag niet meer hoog was opgelopen. Des te warmer, des intenser een onweersbui immers kan worden. In het Nederlandse Beek (net over de grens) en het Duitse Paderborn (in de deelstaat Noordrijn-Westfalen) was er zo enorme schade door tornado’s.

Ook bij ons is de kans op zwaar weer opnieuw reëel, opnieuw in het zuidoosten van Limburg. “Maandag kan het nog 25 graden worden. Door de hoge luchtvochtigheid zal het zwoel gaan aanvoelen”, zegt weerman Ruben Weytjens. “Na de middag trekt de kern van een lagedrukgebiedje over onze regio. Dat kan leiden tot onweersbuien en een flinke plens water.”

“De timing van de eerste buien in Limburg is onzeker. Volgens sommige weermodellen kunnen er al vóór het middaguur lokale buien opduiken. Die milderen dan ook meteen de temperatuur waardoor het er in de namiddag minder intens aan toe zal gaan. Blijft het evenwel droog en kan het opwarmen tot in de namiddag, dan is de kans op fel onweer groot tussen 16 en 19 uur.”

“Tijdens en rondom de buien zijn er windstoten tot 50 km/u mogelijk, lokaal eventueel nog wat meer. ’s Nachts zakt de temperatuur naar een frisse 10 graden.”

“Volgens de Europese weercomputer is het vervolgens tien dagen uit met zomers weer. Van dinsdag tot donderdag halen we amper nog 20 graden. Dit betekent absoluut niet dat het slecht weer wordt. De zon laat zich nog geregeld zien, maar buiten kunnen we dan wel een extra laagje gebruiken.”

