Kalle Rovanperä is ook de beste in de Rally van Portugal, Thierry Neuville eindigt als vijfde

Nadat hij eerder al de beste was in Zweden en in Kroatië, heeft Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) zondag ook de rally van Portugal op zijn naam geschreven.

Rovanperä nam zaterdagnamiddag de leiding over van Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1), die uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plaats. Na een intense strijd eindigde Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) als derde voor Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1). Voor Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) zat er na pech op vrijdag niet meer in dan de vijfde plaats. De Belg kende voor de derde rally op rij pech en ziet in de WK-tussenstand Rovanperä uitlopen tot 46 punten.

Bij gravelrally’s zijn startposities in theorie van levensbelang. Afgelopen weekend herschreven Kalle Rovanperä en Thierry Neuville die ongeschreven wet door, ondanks hun minder gunstige startposities, de ene toptijd na de andere te laten optekenen. Evans sloot vrijdagavond af als leider met in zijn spoor Rovanperä. Neuville kon het tempo van beide Toyota’s aan, maar de Belg kende nog maar eens pech. Op weg naar de achtste klassementsrit brak een wiel van zijn wagen en raakte daarbij een aandrijfas beschadigd. Neuville kon voor de zoveelste keer in zijn carrière een noodherstelling uitvoeren waardoor hij wel in wedstrijd bleef, maar geen toptijden kon neerzetten. De Belg sloot de dag af als zevende.

© AFP

Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) en Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) hadden op dat moment al opgegeven. Loeb ging meteen na de start in de fout en brak een wiel van zijn Puma terwijl Ogier twee keer lek reed en slechts één reservewiel in de koffer had liggen. Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), Gus Greensmith (Ford Puma Rally1) en Craig Breen (Ford Puma Rally1) waren op het veeleisend parcours ook al lek gereden en mochten zo een goed resultaat vergeten. Van de toprijders bleven Sordo en Katsuta gespaard en zij schoven op naar de derde en vierde plaats.

Op zaterdag schoof Thierry Neuville op van de zevende naar de vijfde plaats, maar dat bleek het hoogst haalbare. Zaterdagmiddag haalde de Belg hard uit naar zijn team door te stellen dat sinds de Monte Carlo van vorig jaar er al 14 incidenten zich hadden voorgedaan die hem kostbare punten en mogelijk ook een titel hadden gekost. Neuville voegde er nog aan toe dat het zo niet langer verder kan en dat er iets moet veranderen. De toekomst zal uitwijzen of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn.

Tijdens de slotdag drong de Belg nog aan, maar meer dan vijfde plaats zat er niet in, mede omdat Katsuta en Sordo bikkelden om de derde plaats. Uiteindelijk haalde Sordo het door in de laatste klassementsrit 4.3 seconden sneller te zijn dan Katsuta, die net naast het podium eindigde.

“Ik wil Toyota feliciteren voor hun sterk resultaat dit weekend en hun betrouwbaarheid. Verder een dikke pluim voor de organisatie. Ze hebben fantastisch werk geleverd”, zei Neuville aan de finish van de laatste klassementsrit.

De zege ging voor de derde rally op rij naar Kalle Rovanperä, zijn vijfde eindwinst in een WK-rally in zijn carrière. Na de sneeuw in Zweden en het verraderlijke Kroatische asfalt, was de jonge Fin nu ook de beste op het onverbiddelijke Portugese gravel. Zaterdagnamiddag nam hij de leiding over van Evans en pareerde vervolgens elke aanval van de Welshman. Rovanperä won dit weekend acht van de 21 klassementsritten, waaronder de afsluitende powerstage.

In de WK-tussenstand loopt Rovanperä verder uit op Thierry Neuville, die tweede blijft. In de drie vorige rally’s scoorde Rovanperä 89 van 90 te winnen punten, oftewel drie zeges op rij, twee keer winst in de powerstage en één tweede tijd in de powerstage. Na vier wedstrijden bedraagt de kloof tussen Rovanperä en Neuville nu al 46 punten. Dankzij het volledige podium vergroot Toyota bij de constructeurs zijn voorsprong op Hyundai tot 59 punten. De volgende WK-rally is die van Sardinië begin juni.