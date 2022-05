Christophe De Keyser behaalt eerste Ironman-zege in Marbella

Christophe De Keyser heeft zondag op de Ironman 70.3, een triatlon van middellange afstand, in het Spaanse Marbella zijn eerste overwinning geboekt. Na 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en een halve marathon (21,1km) finishte de 29-jarige De Keyser in 3u58:56.

De Overijsenaar kende in Spanje een quasi perfecte race. Na het zwemmen kwam hij als tweede uit het water, achter de Zweed Alexander Berggren. De Keyser was echter rapper bij de fietswissel en reed na enkele kilometers fietsen alleen op kop. De Belgische triatleet gaf zijn voorsprong nadien niet meer uit handen.

Even ontspannen zat er evenwel niet in voor De Keyser, die sterk onder druk werd gezet door zijn achtervolgers. Zo maakte de Amerikaan Chris Leiferman het nog spannend door op vier kilometer van het einde terug te keren tot op 45 seconden van de Belgische leider. De Keyser, voormalig Belgisch kampioen in de sprinttriatlon, begaf niet onder de druk en finishte uiteindelijk met een voorsprong van 30 seconden op zijn Amerikaanse achtervolger (3u59:26). De Zuid-Afrikaan Bradley Weiss vervolledigde het podium met een tijd van 4u00:38. Louis Naeyaert was de op een na beste Belg in de race. Hij werd negende met een tijd van 4u15:06.

Bij de vrouwen ging de zege naar de Britse Nikky Bartlett in 4u32:41, voor de Duitse Svenja Thoes (4u37:05) en de Italiaanse Federica de Nicola (4u40:25).