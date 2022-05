Zeker 60 doden bij overstromingen in India en Bangladesh

De overstromingen in het noordoosten van Bangladesh, de ergste in bijna twee decennia, en in India, hebben aan zeker 60 mensen het leven gekost. Dat melden de autoriteiten zondag.

In India lieten zeker 50 mensen het leven, in Bangladesh 10. In Bangladesh brak door het overstromingswater uit Noordoost-India een grote dam in de Borak-rivier, die door beide landen wordt gedeeld, waardoor ten minste 100 dorpen werden overstroomd. Intussen lijkt in beide landen het ergste achter de rug.