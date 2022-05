Overvallers Colruyt Helchteren gezocht: politie verspreidt beelden

Het parket Limburg heeft beelden verspreid van de twee mannen die donderdag 30 december een overval pleegde op de Colruyt in Helchteren. Ze maakten de inhoud van vier kassa’s leeg en vluchtten weg. De politie doet nu een beroep op getuigen om deze zaak op te lossen.

Donderdag 30 december 2021 even na 20 uur klommen twee mannen over de omheining aan de achterkant van de parking aan de Grote Baan en liepen langs de winkel tot aan de ingang. Zij namen een winkelkar en gingen kort voor sluitingstijd de winkel binnen. Eén van hen ging naar de kassierster. Met een groot keukenmes bedreigde hij haar en moest zij vier kassalades openmaken. De twee mannen staken de geldbriefjes in een plastic zak en vluchtten.

LEES MEER. Twee overvallers met mes roven kassa’s van Colruyt leeg in Helchteren.

Via foto’s en een duidelijk persoonsbeschrijving hoopt de politie de daders te vatten. De eerste verdacht is een man, vermoedelijk tussen de 20 en 30 jaar oud, die Nederlands spreekt. Hij is ongeveer 1.8 meter lang en normaal gebouwd. Hij droeg die bewuste avond een zwarte donsjas, een zwarte muts met daarover een kap, een zwarte broek en lichtkleurige baskets. Hij had een zwart mondmasker op.

© Federale Politie

De tweede dader is een man, van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij is tussen 1.70 en 1.80 meter groot en normaal gebouwd. Hij droeg een donkerblauwe donsjas, een grijze trainingsvest met kap, een donkerblauwe broek en zwart/grijze schoenen. Hij had een blauw mondmasker op en droeg een zilverkleurig horloge aan zijn linkerpols.

© Federale Politie

Getuigenissen

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0. mm