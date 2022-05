Meteen paniek in bergrit in de Giro: roze trui Richard Carapaz gaat tegen de grond

De vijftiende etappe in de Giro was nog geen zeven kilometer onderweg of er lagen al enkele groten namen tegen de grond.

Daarbij niemand minder dan kersvers rozetruidragen Richard Carapaz. De Ecuadoraan kwam gelukkig voor hem in het in het gras terecht en leek er zonder al te veel kleerscheuren vanaf te komen. Ook onder anderen Simon Yates, de winnaar van zaterdag, en Guillaume Martin lagen erbij.

Carapaz en enkele van zijn INEOS-ploegmakkers zetten meteen alle zeilen bij om opnieuw terug te keren in het peloton. Daar vlamden ze echter serieus daar en dus duurde het even alvorens de roze trui weer voorin zat. Daarbij kregen Carapaz en co ook wel wat hulp van de volgwagen. Vraag is of dat een straf zal opleveren voor de Britse formatie.

