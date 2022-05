Nieuwerkerken supportert voor STVV

“We hebben 17 burgemeesters van omliggende gemeenten aangeschreven om onze abonnementencampagne te steunen” zegt Stan Niesen, commercieel directeur van STVV. “We hebben hen doen nadenken over het feit dat er best veel van hun inwoners een boontje hebben voor STVV. Burgemeesters die toehapten om ons te steunen, beloofden we dat ze een wedstrijd kunnen claimen, zij het niet tegen de topploegen. In die bewuste week dat Nieuwerkerken aan de beurt is, zullen we ons daar laten zien. Met eventueel een schoolbezoek of een andere activiteit, alles kan. Elke burgemeester reageert enthousiast. Van de 17 die we aanschreven, is met 12 gemeenten de samenwerking al rond. Maar ik maak me sterk dat we 17 op 17 zullen scoren.” Nieuwerkerken is alvast bij de 12 gemeenten die STVV willen steunen. Het schepencollege kleurde voor de foto alvast even geelblauw. len