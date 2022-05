Louis Croenen eindigt op vierde plaats in Monaco

Louis Croenen is zaterdag op de vierde plaats geëindigd op de 200 meter vlinderslag in Monaco, op de eerste manche van het seizoen in het Mare Nostrum-circuit.

Croenen tikte aan in 1:57.62, meer dan twee seconden trager dan zijn Belgisch record (1:55.39). De zege ging in 1:56.51 naar de Zwitser Noè Ponti. Hij haalde het van de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos (1:56.74) en de Braziliaan Leonardo de Deus (1:57.14). Op de 50m vlinder werd Croenen met een 22e tijd (24.67) uitgeschakeld in de reeksen.

Lucas Henveaux werd in 3:54.49 zevende in de 400m vrije slag. De zege was er voor de Zuid-Afrikaan Matthew Sates in 3:49.27.

In de 400m wissel bij de vrouwen was er een achtste plaats (4:53.68) voor Ambre Franquinet. De zege ging naar de Hongaarse Zsuzsanna Jakabos in 4:43.31.

Zondag komen Croenen en Henveaux nog in actie op de 200 meter vrije slag. Daarnaast staat voor Croenen nog de 100m vlinderslag op het programma, Franquinet werkt de 200m wissel af.