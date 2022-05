Cyriel Dessers weet nog niet waar zijn toekomst ligt: “Misschien toch het moment om stap te maken”

Met twintig doelpunten en vier assists in alle competities samen is Cyriel Dessers dit seizoen de sensatie bij Feyenoord, dat komende week in de Albanese hoofdstad Tirana de finale van de Conference League afhaspelt tegen AS Roma. Met tien doelpunten en twee assists alleen al in die competitie, had Dessers een belangrijk aandeel in de kwalificatie voor die Europese finale, voor Feyenoord de eerste sinds de in 2002 tegen Borussia Dortmund gewonnen finale van de toenmalige UEFA Cup.

Dessers wordt door de Rotterdammers tot eind dit seizoen gehuurd van KRC Genk en kan voor 1 juni voor 4 miljoen euro definitief overgenomen worden. Fans begonnen al een crowdfundingsactie en ook het Rotterdamse zakenleven wil helpen. Maar de spits heeft zich ook in de kijker van buitenlandse clubs gespeeld die een hoger salarisplafond dan Feyenoord hebben. Eigenlijk wil Dessers helemaal niet weg. “Maar misschien is het toch het moment een stap te maken”, twijfelt hij. “Feyenoord is een bijzondere club. Laten we na de finale maar om de tafel gaan zitten. Dat moet er iets uitkomen.”

Met tien treffers is Dessers momenteel topschutter in de Conference League, het derde Europese niveau. Dat is een clubrecord, want zelfs Pierre van Hooijdonk en Lex Schoenmaker kwamen in een seizoen nooit verder dan negen Europese treffers. Voor Cyriel Dessers is die topschutterstitel van ondergeschikt belang. “Het gaat woensdag maar om één ding”, doelt hij op de finale tegen AS Roma in Tirana. “We willen die beker winnen. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren door te scoren, dan is dat alleen maar heel mooi.”

© ISOPIX

Tammy Abraham is met negen doelpunten de grootste concurrent van Dessers voor de titel van topscorer van de Conference League. En laat die Engelse aanvaller nu voor AS Roma spelen. “Laten we hem woensdag dan maar van scoren afhouden”, zegt de spits van Feyenoord lachend. “Maar topscorer worden is niet mijn eerste doel. Echt niet. Het is misschien logisch dat ik aandacht krijg als ik scoor. Maar dat is ook mijn taak in onze ploeg. Daarom vond ik het mooi dat onze verdedigers na de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finale veel complimenten kregen. Omdat zij zo goed verdedigen met veel ruimte in hun rug, krijg ik steeds kansen om te scoren. We leveren een teamprestatie.”