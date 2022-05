Kunstliefhebbers verrast door onaangekondigd naakt: “Is dit nu kunst?”

Bezoekers van de kunstbeurs Art Rotterdam werden zaterdag verrast door een wel heel speciaal werk. In het midden van de zaal zat een vrouw minutenlang met blote, gespreide benen.

”Is dit kunst?” De reacties op sociale media op het optreden van danseres Noemi Calzavara liegen er niet om. De ‘act’ kwam er totaal onaangekondigd op de Rotterdamse kunstbeurs Art Rotterdam, omdat men vreesde dat het dan niet had kunnen doorgaan. Flor Linckens van Art Rotterdam zegt aan De Telegraaf: “We hebben er niet van gehoord, maar het is wel vaker zo dat kunstenaars iets ludieks doen in de wandelgangen om ergens aandacht voor te vragen. Dat hoort er een beetje bij.”

De bedoeling van de actie was om de vertrutting van de maatschappij aan te klagen. En die vertrutting werd duidelijk druk besproken. “Enorm aan het genieten vandaag van alle commentaren”, zegt antropologe Danielle Braun op Twitter. “Alles komt voorbij. Afschuw. Blasse. Bewondering. Verplaatsing van focus op tafeltjes en buikspieren. Kunst die uitlokt tot zo veel reactie vind ik geslaagd.”