Cruisen in Californië met het nieuwe album van Fence: “Iets naspelen? Dat kunnen we niet”

Hazy mist of rock heet het nieuwe album van Fence dat de Hasseltse groep op 4 juni voorstelt op de Fons Label Night in Muziekodroom. Een fantastische plaat die je in een cabrio neerplant terwijl je - elleboog op het portier, zonnebril op de snuit - over Highway 101 door Californië doet cruisen. Niels Hendrix (zang, drum, gitaar) kijkt verheugd op als we de naam van de Sunshine State laten vallen. “Fijn dat je dat hoort en de nummers dat gevoel overbrengen! Onze eerste insteek was inderdaad om een soort Eagles-achtige plaat te maken. We hebben redelijk wat zitten luisteren naar southern rock, met bands als The Eagles en Lynyrd Skynyrd. Onbewust heeft dat misschien meegespeeld.” In ieder geval zeker niet bewust, benadrukt hij. “Iets naspelen, dat kunnen we niet. Als wij muziek maken, is het sowieso Fence. Omdat we al samen spelen sinds we 17 of 18 zijn. En we zijn technisch gezien niet genoeg onderlegd om als sessiemuzikant zomaar in een andere band te fungeren.”

“Dit album is Fence the core: Meindert, Lieven en ik. Bam!” — © rr

De kern

Geen enkel probleem als je hoort hoe ze nog altijd zo lekker kunnen rocken. Hazy mist of rock is een behoorlijk stevige plaat geworden. “Toen we samen begonnen te jammen voelden we meteen dat we daar goesting in hadden. Lieven pikte een gitaar op van mij (duwt een hemelsblauwe/witte Hagstrom Kent in onze handen, nvdr.). Zweedse makelij met een gewéldig rockende sound. Meindert heeft daarna geen enkele andere gitaar meer aangeraakt.”

“Op onze vorige twee albums lag de nadruk meer op de groove. Die is er nog, maar nu klinken de songs minder ‘opgesmukt’. Dit is Fence the core: Meindert, Lieven en ik. Bam! Alle nummers zijn in 2019 ontstaan uit jams. Taperecorder op en spelen. Een aantal songs zijn de oorspronkelijke, eerste opnames. Dat ‘vuile’ geluid van een taperecorder kan je niet zomaar nabootsen. Uit al die jams hebben we één sessie gekozen die zo goed bij elkaar paste, dat we besloten: dit is het album.”

Mist of Rock, het nieuwe album van Fence. — © Fence

Fons

Daarna volgde de tekst, gezongen in machtige samenzang die nu nóg meer uit de verf lijkt te komen. “Ik besef dat we chance hebben: de stemmen van Lieven, Meindert en ik passen goed bij elkaar. Na de opnames wist ik soms niet meer precies wie wat gezongen had. Het is raar: als je één aparte zanglijn hoort, klinkt het vreemd. Zet het samen en er gebeurt iets.”

Fence stelt Hazy mist of rock voor op hun eigen Fons Label Nights in Hasselt en Antwerpen. Hendrix richtte Fons tien jaar geleden op, in de eerste plaats voor Fence zelf. “Op een bepaald moment wisten we: we kunnen alles zelf doen. Al snel kwamen ook andere groepen aankloppen. Ondertussen heeft Fons als label al meer dan 60 albums op de lijst staan.”

Joeri Chipsvingers. — © rr

Op zaterdag 4 juni is eerst Muziekodroom aan de beurt met naast Fence ook The Yummy Mouths, Joeri Chipsvingers, Fake Indians, True Champions Ride On Speed en Best Parts. Op 18 juni volgt Trix Antwerpen met onder anderen nog Beech, Star Club West en Lo-Lee-ta.

