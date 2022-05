Meerdere gewonden bij rellen met Ultra’s op snelweg in Zagreb

Het team van voormalig AA Gent-doelman Lovre Kalinic stond zaterdagavond op de slotspeeldag van de Kroatische competitie voor de verplaatsing naar eeuwige rivaal Dinamo Zagreb. Een wedstrijd zonder sportieve inzet, want Dinamo was al langer zeker van de landstitel en Hajduk is vicekampioen in Kroatië. De fans uit Split kregen ter plaatse echter het verbod om vlaggen en spandoeken mee te nemen in het Maksimirstadion, waardoor ze als protest buiten de poorten bleven. Dinamo Zagreb won het duel uiteindelijk met 3-1.

Op de terugweg naar Split liep het echter grondig mis. De Hajduk-Ultra’s blokkeerden de A1-snelweg met hun voertuigen, zo’n 30 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad. De politie kwam massaal ter plaatse om de blokkade te doorbreken en maakte daarbij zelfs gebruik van vuurwapens. In totaal raakten bij de schermutselingen twaalf politieagenten en twee Ultra’s gewond. Zondagochtend was de snelweg nog steeds afgesloten voor alle verkeer.

