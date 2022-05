Politie onderzoekt of 14 Mechelensupporters slachtoffer werden van ‘needle spiking’: “Je ziet het niet, je voelt het niet en je kan het achteraf ook moeilijk terugvinden”

De politie van Mechelen onderzoekt of 14 KV Mechelensupporters die zaterdagavond onwel werden, het slachtoffer zijn geworden van ‘needle spiking’. Een nieuw fenomeen dat mogelijk al in Aarlen en Gent opdook en waar spoedarts Jan Stroobants zeer bezorgd om is. “Je voelt het niet en je kan het nadien ook moeilijk terugvinden.”