Professor Piet Hoebeke verontwaardigd door homofobe reacties op apenpokkenvirus: “Dommeriken, virussen discrimineren niet”

Professor Piet Hoebeke (links) is verontwaardigd door de homofobe reacties op het apenpokkenvirus (rechts) — © Inge Kinnet, Shutterstock

De eerste besmettingen met het apenpokkenvirus in België zijn terug te brengen tot een festival voor homomannen. Het leidde op sociale media tot een jammerlijke en niet geheel onverwachte stortvloed aan weinig onderbouwde beledigingen aan het adres van de holebigemeenschap. Tot ergernis van professor urologie Piet Hoebeke (UGent), die erop wijst dat er geen wetenschappelijke reden is om aan te nemen dat de transmissie van het virus bij homo’s groter is.