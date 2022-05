Kwartfinale eindstation voor Team Antwerp

Geen halve finale op de 3X3 Challenger in Ulaanbaatar voor Team Antwerp. In de Mongoolse hoofdstad verloren de Antwerpenaars, de nummer 3 op de wereldranking, van het Litouwse Saikia (6de stek wereldranking). Volgende week neemt Team Antwerp deel aan de World Tour in Manilla (Filipijnen).

De Aziatische tournee van Team Antwerp kreeg na de derde plaats van vorige week in Japan (World Tour, Utsunomiya) geen knap vervolg. Op de 3X3 Challenger in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar wonnen Bryan De Valck, Nick Celis, Raf Bogaerts en Thibaut Vervoort zaterdag de twee groepswedstrijden. In de kwartfinale werd vandaag met 21-15 verloren van Saikia (Litouwen). Geen halve finale en ook geen ticket voor de World Tour in Praag. Slechts de winnaar en de finalist van dit toernooi is daarvoor gekwalificeerd. Team Antwerp blijft de komende week, met ook Maxime Depuydt, trainen in Mongolië en reist dan door naar de Filipijnen. Op 28 en 29 mei nemen ze deel aan de World Tour in Manilla.