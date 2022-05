Opnieuw drie bestuurders moeten rijbewijs inleveren omdat ze gsm gebruiken

Tongeren

Opnieuw drie bestuurders hebben hun rijbewijs voor 8 dagen moeten inleveren nadat ze betrapt werden op het gebruik van de gsm aan het stuur. De politie Tongeren/Herstappe voerde zaterdag tussen 13 en 20 uur controles uit op vier plaatsen: de Luikersteenweg, Centrum, Nieuwe Steenweg en Maastrichtersteenweg.

Drie bestuurder reden een verboden richting in en moeten een boete van 183 euro betalen. Drie motorrijders werden geverbaliseerd omdat ze geen beschermende kledij droegen. Hun rit eindigde ter plaatse. En een bestuurster kreeg een boete omdat ze 2 kinderen op de achterbank had zitten die kleiner waren dan 135cm en niet in een aangepast kinderzitje zaten.

Vijf bestuurders werden geverbaliseerd omdat ze fout geparkeerd stonden in het centrum. mm