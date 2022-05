Wandelchallenge 10: tandpijn? Probeer deze rustgevende tocht door de bossen in Tessenderlo

Op zoek naar een rustgevende wandeling voor je hond of puppy? Of wil je van je tandpijn verlost geraken? Overweeg dan een tocht door het bosrijke natuurgebied Gerhagen, het eerste erkende stiltegebied van Vlaanderen.

Damn, bij het vertrek aan het Bosmuseum priemt de zon nog scherp door de dennenbomen, maar anderhalf uur later gaan de hemelsluizen open. “Niks aan te doen, we moeten de wandelroute een paar kilometer inkorten”, zucht Jan Verheyen, coördinator van natuurgebied Gerhagen. Drijfnat trekken we een spurtje om de voorspelde bliksemschichten voor te blijven. Jammer van die inkorting, maar toch maakte de groene long van industriegemeente Tessenderlo ruim voldoende indruk om er terug te keren.

Natuurgebied Gerhagen heeft een oppervlakte van 945 hectaren. — © Dick Demey

Eerst wat facts and figures. Natuurgebied Gerhagen heeft een oppervlakte van 945 hectaren en is het Limburgse onderdeel van landschapspark de Merode, dat zich uitstrekt tussen de Demer en de Nete over drie toeristische regio’s (Limburgse en Antwerpse Kempen en Hageland), drie provincies (Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant) en negen gemeenten (Tessenderlo, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Herselt, Hulshout, Westerlo, Geel en Laakdal).

In een van die gemeenten - Scherpenheuvel-Zichem - bevindt zich de abdij van Averbode. Door de plensbui geraakten we daar niet te voet, maar we zijn er wel met de auto naartoe gereden voor een korte trip down memory lane. De abdij, dat is niet alleen de Lekdreef met de vele ijskarren, maar ook het witte habijt van de paters norbertijnen en de uitgeverij van de jeugdboekenreeks Vlaamse Filmpjes. En de educatieve tijdschriften Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland. Schoolreisherinneringen.

De abdij van Averbode. — © Dick Demey

“Weinig mensen weten dat, maar de abdij van Averbode is het meest westelijk gelegen punt van onze provincie. Een stuk van de kerk en het kerkhof liggen op Limburgs grondgebied”, zegt Verheyen terwijl we de verbinding tussen Gerhagen en Averbode oversteken, volgens onze begeleider een bijzonder populaire fietsweg. Een eindje verder wijst hij op de hoge dennenbomen die werden geplant om er stutbalken voor de Limburgse mijnbouw van te maken.

“Momenteel wordt een natuurbeheersplan ontworpen, onder meer om van de dennenbossen overwegend gemengde loofbossen te maken”, geeft hij even later mee. Bij knooppunt 13 passeren we het hondenlosloopbos. Toen het drie jaar geleden werd ingericht, was het met zijn 7,5 hectare het grootste van Vlaanderen. Ernaast ligt een puppybos. Een beetje verderop komen we voorbij de Peerdenposterij, een sfeervolle bruine kroeg waar ook honden zijn toegelaten.

De abdij van Averbode heeft een Lekdreef met veel ijskarren. — © Dick Demey

Tandpijnkapel

Daarna is het even doorstappen tot aan knooppunt 70, waar aan een oude lindeboom het zogenaamde tandpijnkapelletje hangt. Achter het glas tussen twee kaarsen bevindt zich een beeld van de heilige Apollonia van Alexandrië. Jan blijft even stilstaan: “Ze zou op latere leeftijd gefolterd zijn omdat ze weigerde haar geloof af te zweren. Daarop zouden al haar tanden uit haar mond geslagen zijn. Daarom is zij de patrones van de tandartsen, tandtechnici en al wie tandpijn heeft. Moeders uit de buurt trokken met hun kroost naar deze plek om aan Apollonia hulp te vragen bij tandpijn.”

Bij knooppunt 13 passeer je het hondenloopbos. Ernaast ligt een puppybos. — © Dick Demey

En dan begint het plots te gieten. Noodgedwongen snijden we de route af richting Gerhagenvijver (knooppunt 14). Bij zonnig weer een leuke plek om even te uit te rusten en op het overdekte terras van het paviljoen een glas te drinken. Helaas. In looppas bereiken we het Recreatief Centrum, waar onder meer het Bosmuseum gevestigd is. Daar kan je terecht voor de permanente tentoonstelling Van ei tot ei, met onder meer een uitgebreide collectie opgezette vogels. Tot eind juni is er ook een wolvenexpo.

Stiltewandelingen

Vlakbij ligt een speeltuin, waar kinderen hun hart kunnen ophalen terwijl de ouders toekijken vanaf de picknicktafels. Verder ook nog: ijsbar en restaurant Riksken Tip, eetcafé Ter Scoete en een uitkijktoren. Kortom, een geschikte plek om de wandeling te beëindigen waar ze begon. Voor wie liever een iets kortere wandeling wil doen, zijn er twee stiltewandelingen van 3,5 en 6 kilometer. Ze vertrekken aan de nestkastjeswand tegenover het infopunt, waar routekaarten en een gratis folder met verschillende luswandelingen verkrijgbaar zijn.

Een leuke pauze voor de kinderen. — © Dick Demey

“We kregen het stiltelabel in 2010. Vijf jaar later werd het verlengd tot 2025. Dan worden er opnieuw metingen uitgevoerd om na te gaan of de geluidsnormen niet worden overschreden”, preciseert Verheyen. Naast het Stiltepad – een steenworp van de hondenlosloopweide – staat de Mijmerbank, een kunstwerk van Rafaël Timmermans. Op een betonnen bank in de vorm van een onderbroken cirkel rust een beeld in blauwe steen, het hoofd van een piëta. Ernaast werd op een voetstuk een gedicht ter nagedachtenis van overleden kinderen gebeiteld. Voor rolstoelgebruikers is er een rolwagenpad van 2,7 kilometer doorheen het bos. Kortom, het natuurpark heeft zijn reputatie als stiltepoort van landschapspark de Merode niet gestolen.

Praktisch

Een wandeling van 13,1 kilometer door bosrijk gebied met brede wandelpaden, een hondenlosloopweide en voldoende mogelijkheden om halt te houden voor een glas op een terras.

Start

Infopunt Poort Gerhagen - Bosmuseum, Zavelberg 10 in Tessenderlo.Parkeren via de Heggebossenweg.

Knooppunten

304-305-112-321-320-1-110-274-75-86-87-90-100-85-86-75-206-205-73-70-69-299-300-192-302-303-304

Nog niet uitgewandeld?

1. Stiltepad

Signalisatie: blauwe lus

Afstand: 6 km

Startplaats: nestkastjeswand bij bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10, Tessenderlo

Deze wandeling leidt je vooral door de Gerhezer bossen, met een passage langs het duinen- en heidegebied Pinnekensweier.

2. Fluisterpad

Signalisatie: paarse bordjes

Afstand: 1,5 km

Startplaats: nestkastjeswand bij bosmuseum Gerhagen, Zavelberg 10, Tessenderlo

Het Fluisterpad is een natuurbeleefroute van 1,5 km voor grote en kleine kinderen van 5 tot 100 jaar. Langs het Fluisterpad kan je de natuur en de stilte opnieuw ontdekken en beleven. De stem van de Fluisteraar gidst je op deze wandeling.

Meer info

www.wandeleninlimburg.bewww.landschapsparkdemerode.be