Wat is er deze week te doen in jouw buurt? Dit zijn onze tips

Bierliefhebber, buitenmens of kunstfanaat? Ook dit weekend zijn er weer heel wat leuke dingen te doen in onze provincie. Trek je dansschoenen aan, maak een poëtische parkwandeling of geniet van lekker eten en drinken. Eén ding is zeker: je zal je niet vervelen.

Proeven van lokaal bier

Bierliefhebber? Schutterij Sint-Sebastiaan organiseert de eerste editie van het Bierfestival in De Uitkijktoren van Station As. Je kan er vijftig verschillende bieren proeven. In de 31 meter hoge toren, een replica van de boortoren waarmee André Dumont in 1901 de eerste steenkool in Limburg ontdekte, hoor je dj Midnight Cruisers aan het werk.

Op 28/5 van 13 tot 23 uur, op 29/05 van 11 tot 18 uur in de Toegangspoort Station As, Stationsstraat 124 in As. Info: www.schutterijas.be

De 31 meter hoge uitkijktoren van Station As. — © Schutterij As

Klinkende beats

Trek je dansschoenen maar aan, want van 3 tot 5 juni kan je helemaal uit je bol gaan op de klinkende beats op Extrema Outdoor. Het festival aan de Plas in Houthalen-Helchteren viert z’n tiende verjaardag. Meer dan honderd dj’s passeren de revue, waaronder kleppers als Joris Voorn, Sven Väth, Yves Deruyter en Amelie Lens.

Van 3 tot 5/6 aan de Plas in Houthalen-Helchteren. Info: www.extrema.be

Een uitgelaten sfeer op Extrema Outdoor 2021. — © Dick Demey

Creatief met hout

Artiesten en ambachtslui kunnen de mooiste dingen maken uit hout. Het bewijs? De Timmerveld-happening op 29 mei in Helchteren. Bewonder het werk van houtdraaiers, houtsnijders en muziekinstrumentenbouwers. Verder zijn er ook demonstraties pyrografie en kan je bijzondere houtsoorten en nog zoveel meer ontdekken.

Op 29/5 van 10 tot 17 uur in Don Bosco TI, Don Boscostraat 6 in Helchteren. Info: www.timmerveld.be

Bewonder het werk van houtdraaiers, houtsnijders en muziekinstrumentenbouwers. — © Timmerveld

Speulën àn de meulën

Tijdens het ambachtenfestival ‘Speulën àn de meulën’ in Lommel beleef je een hele dag lang oude volksspelen en andere animatie. Je kan er live demonstraties volgen van oude ambachten, handwerkers, volksdansers, enzovoort. Meer dan vijftig vaklui demonstreren de passie voor hun stiel: mandenvlechters, schapendrijvers, touwslagers, imkers en meer. Er wordt ook ter plekke meel gemalen waar meteen lekkere pannenkoeken van gebakken worden. Smakelijk!

Op 29/5 van 10 tot 18 uur aan de Leyssenmolen, Zandstraat in Lommel. Info: toerismelommel.be/agenda/molenfeesten

Oude volksspelen en ambachten in Lommel. — © Toerisme Lommel

Live in Hasselt

De binnenstad van Hasselt zal op z’n grondvesten daveren tijdens de 37ste editie van Live in Hasselt. Feesten met steengoede live bands, een drankje in de hand en een gezellige sfeer: dat is het concept. Op verschillende pleinen en in cafés treden de hele avond lang live bands op. Van Stijn Meuris tot Marco Z en Buscemi, maar ook coverbands als Outback en veel meer.

Op 28/5 op verschillende pleinen en cafés vanaf 17 uur. Info: www.liveinhasselt.be

Live bands, drankjes en een gezellige sfeer: dat is het concept van Live in Hasselt. — © Live in Hasselt

25 jaar Beeldentuin

Voor de 25ste keer stelt Staf Timmers zijn beeldentuin in Houthalen open. Staf is schilder, beeldhouwer én gepassioneerd tuinier. Zijn tuin is een expressief en organisch geheel van kunst en natuur. Het is niet zomaar een beeldenpark, het is een levenswerk. En elk beeld heeft er z’n plek. Vanop de vele zithoekjes kan je in alle rust genieten van dit kleine paradijs. In juni, juli en augustus is de tuin elke zondag vrij toegankelijk. Er zijn ook begeleide groepsbezoeken mogelijk.

Elke zondag in juni, juli en augustus van 13 tot 18 uur, Herebaan-Oost 113 in Houthalen-Helchteren. Info: www.staftimmers.be

De tuin is niet zomaar een beeldenpark, het is een levenswerk. — © Staf Timmers

Poëtische parkwandeling

Na het grote succes van vorig jaar organiseert de stad Genk dit jaar opnieuw een poëtische parkwandeling. Tijdens een uitgestippelde route doorheen het Molenvijverpark en het Heempark kom je vier jonge dichters en muzikanten tegen: Moya De Feyter, Lotte Dodion, Jens Meijen en Siel Verhanneman. Ook muzikant Vincent Coomans is van de partij. Ze brengen elk op een andere plek in de natuur hun eigen werk.

Op 29/5 om 15, 15.30 en 16 uur vanop de parking aan het Molenvijverpark in Genk. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Info: www.genk.be

Schrijfster en dichter Moya De Feyter. — © Sebastian Steveniers

Food en gezelligheid

Proef van de sfeer, de gezelligheid en vooral van al het lekkers op het foodtruckfestival Sma(a)k in Oudsbergen. Van Aziatisch tot Zuid-Amerikaans, er is voor elke goesting wel iets. De platenspeler draait op volle toeren en er komen ook live bands optreden. Voor de allerkleinsten is er volop animatie, van springkastelen tot grime en andere spelletjes. Neem plaats op een van de picknickbanken en geniet.

Van 26 tot 29/5 op het Kerkplein in Meeuwen. Telkens van 12 tot 22 uur, op zondag tot 21 uur. Info: www.smaakfestival.be

Er is voor elke goesting wel iets op foodtruckfestival Sma(a)k. — © Sma(a)k

Op vlindersafari

Wist je dat deze week in het teken staat van insecten? Geen beter moment om op vlindersafari te gaan in Houthalen-Helchteren. Laat je verrassen door dagvlinders in alle vormen en kleuren. Ze zijn niet voor niets een symbool van vreugde, verwondering en vrijheid. Kom meer te weten over deze fascinerende dieren of geniet gewoon van de pracht en praal.

Op 29/5 om 14 uur in Bezoekerscentrum Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6 in Houthalen. Info: www.limburgs-landschap.be

Laat je verrassen door dagvlinders in alle vormen en kleuren. — © rr

Voor de buitenmens

Ben je een echt buitenmens? Dan is Gamefair Vlaanderen de plaats waar je moet zijn. De happening in Sint-Truiden ademt de geweldige sfeer uit van echte Engelse Gamefairs. Je vindt er alles wat met platteland, jacht en buitenleven te maken heeft. Er zijn tal van workshops en demo’s met schapen, jachthonden, roofvogels en veel meer. Kom genieten van een heerlijke wildburger of volg de BBQ-wedstrijd. De ideale uitstap voor het hele gezin!

Van 27 tot 29/5 van 10 tot 18 uur, op zondag tot 17 uur aan het kasteel Duras, Park 1 in Sint-Truiden. Info: www.gamefairvlaanderen.be

Op deze Gamefair vind je alles wat met platteland, jacht en buitenleven te maken heeft. — © Timmerveld

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 28 mei

Anjertocht

Wandel mee met deze mooie bosrijke tocht. Verschillende afstanden tussen 4 en 20 kilometer mogelijk.

Parking OC De Schans, Rode Kruisplein in Hechtel.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 28 mei

Mars der graven van Loon

Mooie uitdagende route door het graafschap Borgloon met zelfs een tocht van 50 kilometer.

Gemeenschapscentrum Panishof, Bommershovenstraat 10a in Borgloon.

Van 6 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 29 mei

Vogelwandeling

Vogelwandeling in natuurgebied Wijvenheide, samen met de gids zoek je naar de roerdomp en het woudaapje.

Aan de uitkijktoren van de Wijers, Bolderdal in Zonhoven.

Van 9 tot 12 uur

Zondag 29 mei

Geleide natuurwandeling

Natuurgids Mieke zal je de mooiste plekjes tonen van het mooie domein Kiewit.

Parking domein Kiewit, Putvennestraat in Hasselt.

Van 14 tot 16 uur

Basistarief: 5 euro

LOPEN

Zondag 29 mei

Bokkerijdersrun

Kinderlopen en een 5 of 10 kilometer run voor zowel dames als heren in verschillende leeftijdscategorieën.

De Meersche, Molenstraat 3 in Wellen.

Van 13.15 tot 16 uur

Basistarief: 6 euro

CONCERT

Zaterdag 28 mei

Alive and Kicking 2

Herbeleef de superhits van het Songfestival van de laatste 20 jaar met popkoor Moosaiek olv Kris Appeltans.

Steborg, Broekstraat 1 in Hasselt.

Basistarief: 12 euro

Zaterdag 28 mei

Dubbelconcert

Uniek concert van Koninklijke Harmonie St. Martinus met het Amerikaanse orkest Three Rivers Concert Band, dat op reis door Europa halt houdt in Opgrimbie.

Zaal Sint-Martinus, Heirstraat 485 in Opgrimbie.

Om 22 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 28 mei

Liselotte Van Dooren en band

Liselotte is een Belgische countryzangeres met originele songs over puurheid, natuur en schoonheid, en een uniek stemgeluid.

The Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham.

Om 20 uur

Basistarief: 18 euro

Zondag 29 mei

Slide’n five

Een merkwaardige bezetting van maar liefst 5 trombones blaast je letterlijk van de sokken.

CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Van 11 tot 12 uur

Basistarief: 16 euro

PODIUM

Zaterdag 28 mei

Vier Saltarella’s

Met ‘Vier Saltarella’s dansvoorstelling 2022’ heroveren de dansers en choreografen trots en enthousiast het podium van CC Leopoldsburg.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg.

Om 20 uur

Basistarief: 17 euro

FIETSEN

Zaterdag 28 mei

Dylan Teuns Classic

Voor de sportieveling is er een toertocht met afstanden van 60, 90 en 120 kilometer met een extra lus van 10 kilometer met de klimmetjes van Dylan Teuns.

Rietbron, Sportlaan 4a in Halen.

Starten kan van 7 tot 13 uur voor de 60 km en tot 11 uur voor de 90 en 120 km.

Basistarief: 7 euro

VARIA

Zaterdag 28 mei

Vespatocht

Vespa Club Lummen organiseert z’n eerste first classic, een bepijlde rondrit van ongeveer 60 km.

GCOC Oosterhoef, DR. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen.

Zaterdag 28 mei

’t Verkierde Fieske

Foute party met de altijd crazy top dj Marco,een te gek optreden van Richtig Rex met zijn foute Duitse schlagers en een optreden van de beste Nederlandse Andre Hazes imitator, Mark‘s Hazes Tribute.

OC Berenhof, Berenhofstraat 12 in Lanaken.

Vanaf 20.30 uur

Basistarief: 15 euro