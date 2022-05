Hasselt

De hulpdiensten zijn zondagochtend opgeroepen voor een drenkeling in het Albertkanaal. Getuigen hadden gezien hoe een jongen in het water viel/dook ter hoogte van Metalen Sternotte nv. Toen brandweer en politie arriveerden was er enkel nog een nat voetspoor te vinden. In de buurt werd niemand met natte kleding aangetroffen waardoor de hulpdiensten ervan uit gaan dat de drenkeling op eigen kracht naar huis is gegaan. mm