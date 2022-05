BK skeeleren: Jason Suttels mag drie keer juichen, Fran Vanhoutte twee keer

De 21-jarige Suttels won achtereenvolgens de 200 meter (18,332 seconden), de 1.000 meter en een puntenkoers over 5.000 meter. Op alle drie de onderdelen eindigde Indra Médard als tweede. Brecht Lippens werd derde op de 200 meter, op de andere disciplines was die plek voor Robbe Beelen.

Op de 200 meter leed Fran van Vanhoutte (19) haar enige nederlaag. Haar oudere zus Stien won in 19,558 seconden, Anke Vos werd derde. Op de 1.000 meter hield de jongste Vanhoutte Vos en haar zus achter zich. Bij de puntenkoers moesten Vos en junior Jorun Geerts met de tweede en derde plaats genoegen nemen.

Van links naar rechts: Stien Vanhoutte, Anke Vos en Fran Vanhoutte. — © RSC Leuven Instagram

Sandrine Tas en Bart Swings stonden in Tienen wel op de deelnemerslijst, maar verschenen niet aan de start. De titelstrijd wordt zondag voortgezet in Zandvoorde (deelgemeente van Oostende). Daar is in de onmiddellijke omgeving van de Mundialpiste een wegparcours uitgezet.