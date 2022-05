Man dumpt moeder van zijn twee kinderen voor 22-jarige Oekraïense vluchtelinge die zij hadden opgevangen

Een Britse man (29) heeft zijn vriendin, met wie hij twee kinderen heeft, na een relatie van tien jaar aan de deur gezet. De reden daarvoor is de 22-jarige Oekraïense vluchtelinge die ze in huis hadden genomen en waar de man al snel gevoelens voor kreeg. Ze doen allebei hun verhaal in The sun.

Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte, beslisten Tony Garnett (29) en zijn vriendin Lorna (28) uit het Engelse Bradford al snel om zich kandidaat te stellen om een Oekraïense vluchteling op te vangen. Dat werd Sofiia Karkadym, een 22-jarige vrouw die begin mei bij hen introk. Tien dagen later al zette Garnett zijn vriendin - waarmee hij twee kinderen heeft - aan de deur, zo vertelt hij in The sun. “We zijn al snel enorm close geworden. Met haar heb ik een klik die ik nog nooit met iemand gehad heb.”

Sofiia zegt in diezelfde krant dat ze meteen verliefd was toen ze Tony zag. “Het is heel snel gegaan, maar het is ons liefdesverhaal. Ik weet dat mensen me hier kwaad voor zullen bekijken, maar het gebeurt. Ik zag meteen toen ik toekwam dat het niet goed zat tussen Tony en zijn vriendin.” De Britse veiligheidsagent meent het met de Oekraïense, voegt hij er nog aan toe. “We maken al plannen voor de toekomst.”