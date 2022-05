Tom Boon scoort weer als vanouds voor de Red Lions

Na een moeilijk olympisch toernooi in Tokio waar zijn bijdrage aan het goud beperkt was, lijkt Tom Boon stilaan weer de oude. In de twee Pro League-duels tegen Spanje scoorde de Red Lion vijf keer.

“Voor die doelpunten moet ik mijn teamgenoten bedanken”, bleef Boon bescheiden nadat hij zaterdag met een hattrick een groot aandeel had in de 5-1 zege.

De topschutter prijsde de jonge talenten in de kern en vond het team beter voor de dag komen dan vrijdag. Toen werd hij in Antwerpen 3-3. “De energie was veel beter. We hebben kunnen recht trekken wat vrijdag niet ging. We waren veel beter geplaatst en maakten goed gebruik van de ruimtes die de tegenstander liet. Het is op deze weg dat we willen verder gaan.”