NBA play-offs: Miami Heat nemen de leiding na zege in Boston

Miami Heat zaterdagavond het derde duel in de finale van de Eastern Conference in de NBA met 103-109 gewonnen op bezoek bij de Boston Celtics.

De Celtics keken bij de rust tegen een achterstand van 26 punten aan, maar toen bij de bezoekers uit Miami Jimmy Butler en Tyler Herro geblesseerd naar de kant moesten, knabbelde de thuisploeg aan zijn achterstand, onder impuls van Jaylen Brown, die goed was voor 40 punten en 9 rebounds. Uiteindelijk bleek het net niet voldoende. Bij The Heat kwam Bam Adebayo tot 31 punten.

Met 1-2 in de tussenstand nemen de Heat de leiding zo weer over, maandag staan ze voor hun tweede uitwedstrijd op rij. De finale wordt naar een best of seven gespeeld, waardoor het team dat als eerste vier keer wint, doorstoot naar de NBA-finale, waar de winnaar van de Western Conference wacht. In het westen staan Dallas Mavericks en Golden State Warriors in de finale. De Mavs kijken daar al tegen een 2-0 achterstand aan.

Miami stond ook in 2020 in de finale. Toen werd er met 4-2 verloren van de LA Lakers. De laatste NBA-titel voor de Heat dateert van 2013. De Celtics stonden in 2010 voor het laatst in de finale. Toen werd er verloren van de LA Lakers. Twee jaar eerder veroverden ze hun voorlopig laatste titel.