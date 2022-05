De nasleep van Kylian Mbappé: “PSG schuift trainer Mauricio Pochettino en sportief directeur Leonardo aan de kant”

Bij Paris Saint-Germain is zaterdagavond, na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen en enkele uren na de bekendmaking van de contractverlenging van Kylian Mbappé, sportief directeur Leonardo ontslagen, zo vernam nieuwsagentschap AFP uit goede bron. Bevestiging van de club is er vooralsnog niet.

Leonardo was aan zijn tweede passage bezig als sportief directeur bij de Parijzenaars. Eerder was hij er al tussen 2011 en 2013 aan de slag, in 2019 keerde hij terug naar de Franse hoofdstad. Als speler kwam de Braziliaan in het seizoen 1996-1997 voor PSG uit. De Portugees Luis Campos, eerder werkzaam voor Lille en AS Monaco, wordt in de Franse pers genoemd als opvolger.

Leonardo pakte vorig jaar uit met een stunt door Lionel Messi naar het Parc des Princes te halen, maar het afgelopen seizoen verliep niet zoals gewenst. PSG pakte in Frankrijk weliswaar de landstitel, maar liep in de Champions League alweer tegen een vroegtijdige uitschakeling aan. Deze keer was Real Madrid de boosdoener in de achtste finales, na een onwaarschijnlijke remontada.

Daarnaast was er het openlijke geflirt tussen de Koninklijke en Mbappé, die zijn contract in Parijs aanvankelijk niet wou verlengen en op weg leek naar Madrid. Uiteindelijk keer de Franse international zijn kar en tekende hij bij, tot medio 2025.

Ook coach Mauricio Pochettino moet het Prinsenpark meer dan waarschijnlijk verlaten, ondanks een nog lopende overeenkomst tot medio 2023.