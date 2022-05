Terwijl Thomas Pieters wegzakt op PGA Championship, geeft Tiger Woods op na slechtste score ooit: “Hij had veel pijn”

De nummer 34 van de wereld, moest op zijn eerste negen holes een bogey op zijn kaart schrijven. Op de tweede parcourshelft liep het echter fout. Na bogeys op de holes tien en twaalf moest hij op de par-5 dertiende hole, waar hij de bal in het water zag verdwijnen, een dubbele bogey incasseren. Ook op hole zeventien volgde er nog een dubbele bogey. Met zijn totaalscore van 219 slagen, negen over par, sloot hij dag drie af op een gedeelde 70e stek. In de tussenstand telt Pieters achttien slagen meer dan de outsider Mito Pereira. De Chileen zette na een tweede ronde van 64 slagen een derde ronde neer van 69 slagen. Met nog achttien holes te spelen telt de 27-jarige uit Santiago drie slagen voorsprong op de Engelsman Matthew Fitzpatrick en de Amerikaan Will Zalatoris.

Tiger Woods, de viervoudige kampioen, kwam op dag drie niet verder dan 79 slagen, zijn slechtste ronde ooit op het PGA Championship. De 15-voudige major-winnaar hield het na zijn derde ronde voor bekeken.

“Hoe erg hij ook probeert en hoe hard hij ook werkt, zijn lichaam werkt momenteel niet mee”, liet zijn caddie Joe LaCava weten aan Golfweek. “Hij had veel pijn en ongemakken”, vulde manager Mark Steinberg aan. “Ook de weersveranderingen hielpen niet. We bekijken de toekomst dag per dag, week per week, maand per maand. Ik kan momenteel dus nog niks zeggen over zijn toekomst. Dat is niet erg, dat is gewoon de realiteit.”

