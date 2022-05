Ellen. Gisteren, op 20 mei, werd ze 36. Ouder wordt ze niet. Ze heeft een hersentumor en is uitbehandeld. Ze is niet bezig aan een strijd, zegt ze zelf. Ze ondergaat de ziekte. Ze kan niet anders. “Als er al een strijd is, is dat vooral een tegen de eenzaamheid.” Haar verhaal is een afscheidsverhaal én een oproep: “Ga naar zieke mensen. Ontwijk hen niet. Ga.”