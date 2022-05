Belgische F2-piloot Amaury Cordeel nog slechts een strafpunt verwijderd van een race schorsing

Amaury Cordeel telt op dit moment elf strafpunten op zijn licentie die hij kreeg tijdens de eerste zeven races van het seizoen, bij twaalf strafpunten volgt een race schorsing.

Cordeel zakte af naar Barcelona met negen stuks maar hij kreeg nog twee strafpunten toen hij bij de start van de race op zaterdag niet reglementair geparkeerd stond op de startgrid.

De Van Amersfoort-rijder slaagde er niet in om op tijd de juiste positie in te nemen op de startgrid. Bij het overschrijden van de eerste safety car-lijn, aan de ingang van de pitstraat, moeten de rijders namelijk op de plaats die ze op de grid zullen innemen zijn en dat liep mis omdat Cordeel niet goed wegkwam van zijn vijftiende plaats. Als dat niet lukt moet er gestart worden uit de pitstraat, zoals Calan Williams wel correct deed toen hij stilviel van op de polepositie.

Het resultaat was een stop-and-go penalty van tien seconden en twee strafpunten op de racelicentie van Cordeel, waardoor zijn totaal op elf komt. Als hij tijdens de resterende races van het seizoen nog een strafpunt krijgt wordt hij automatisch uitgesloten voor de volgende race.

Het is al een hobbelig parcours geweest voor Cordeel en Van Amersfoort Racing, die allebei nieuw zijn in de F2. In Saoedi-Arabië kreeg hij in een keer vier strafpunten omdat hij niet genoeg vertraagd had tijdens een gele vlag-procedure. Daar voegde hij in Imola nog eens vijf stuks aan toe omdat hij herhaaldelijk, tot zes keer toe, de limieten van de baan had genegeerd.

De stewards hielden er in Imola wel rekening mee dat het team haar rijder niet op de hoogte stelde van de inbreuken op de baanlimieten maar ze voegden er ook aan toe dat enkel en alleen de rijder de eindverantwoordelijke is om de limieten van de baan te respecteren. Anders kan er twijfel rijzen over het feit of hij wel in staat is om de auto onder controle te houden.

In Imola kreeg Cordeel ook nog vier penalty‘s voor overdreven snelheid in de pitstraat maar daar kwamen geen strafpunten bij kijken

Omdat Cordeel een debutant is in de F2 vervallen zijn strafpunten wel aan het einde van dit seizoen. Het ziet er echter naar uit dat onze landgenoot een race schorsing maar moeilijk nog zal kunnen vermijden …

