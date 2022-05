Je verzint het niet: Giorgio Chiellini bloedend vervangen in zijn allerlaatste wedstrijd voor Juventus

Giorgio Chiellini heeft zich zijn laatste wedstrijd voor Juventus wel anders voorgesteld. Het Italiaanse clubicoon, dat de Oude Dame na 17 jaar verlaat, moest in zijn allerlaatste wedstrijd voor Juve nog vroegtijdig naar de kant. De onverzettelijke Chiellini gaf altijd alles voor zijn ploeg en deed dat ook in de laatste competitiewedstrijd.

Met een bloedend gezicht en een ferme buil onder zijn oog verliet de 37-jarige Chiellini uiteindelijk het veld. Een poëtisch einde voor de beenharde verdediger, die iedere wedstrijd altijd voorop ging in de strijd voor de club van zijn hart. Een krijger tot het einde.

© ISOPIX

Alsof de vroegtijdige aftocht van Chiellini nog niet erg genoeg was,verloor Juventus ook nog eens zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Op bezoek bij Fiorentina ging het met 2-0 de boot in. Alfred Duncan scoorde in de verlengingen van de eerste helft de openingstreffer, Nicolas Gonzalez diende in de blessuretijd van de tweede helft Juve vanop de stip het nekschot toe.

De Oude Dame beëindigt haar matige seizoen zo op een teleurstellende vierde plaats. Het mag wel naar de groepsfase van de Champions League. Fiorentina verzekerde zich door de overwinning nog in extremis van Europees voetbal. Het mag volgend seizoen naar de play-offs van de Conference League.