Daan Heymans bezorgt Charleroi nog overwinning tegen AA Gent na doelpunt in blessuretijd

Een duel zonder inzet maar met twee ploegen die er toch nog wel zin in hadden, leverde uiteindelijk een best vermakelijke pot voetbal op. Voor rust klom Charleroi op voorsprong via Gholizadeh maar nadat Tissoudali een strafschop miste, maakte Ngadeu vlak voor rust gelijk. Na de pauze gingen de Buffalo’s nog nadrukkelijk op zoek naar de winning goal maar Heymans scoorde uiteindelijk nog de 1-2.

Voor de aftrap werd Tarik Tissoudali uitgebreid in de bloemetjes gezet. De Gentse topschutter mocht zowel de Ebbenhouten Schoen als de trofee voor ‘Meest verdienstelijke speler’ in ontvangst nemen. De afscheidnemende Bezus nam dan weer plaats in de Gentse spionkop waar hij zich zowaar ontpopte tot volksmenner.

Bij de Buffalo’s koos Vanhaezebrouck uiteindelijk toch voor Nurio op links, waardoor Castro-Montes en Odjidja in steun van Tissoudali konden opereren. Youngster Fortin vierde dan weer zijn debuut in het Gentse doel. Still koos uiteindelijk voor Ozornwafor centraal achterin en bracht Petkevicius voor het eerst als diepe spits aan de aftrap.

De eerste kans was meteen voor de thuisploeg: Nurio bediende knap Odjidja en de Gentse aanvoerder pakte uit met een hakje tot bij Samoise maar de kilometervreter van de Buffalo’s besloot op Koffi. Charleroi probeerde het evenwicht meteen te herstellen maar toen Tissoudali voor het eerst zijn duivels ontbond maar opnieuw stond Koffi pal.

Het waren uiteindelijk toch de Carolo’s die de score openden: Morioka vond Gholizadeh die net iets teveel ruimte kreeg van Torunarigha en makkelijk kon afwerken omdat Fortin iets te enthousiast zijn doel had verlaten (0-1). Even later was het bijna opnieuw raak maar Petkivicius’ halve omhaal ging slechts nipt naast.

© BELGA

Gent zocht de zesde versnelling. Tissoudali bediende knap Samoise maar hij verslikte zich opnieuw in zijn controle. Dan maar zelf, dacht Tissoudali en hij trok avontuur in de zestien van Charleroi. Zorgane hapte en De Cremer wees naar de stip. Tissoudali eiste de bal op maar de Marokkaanse international trapte heel slap waardoor Koffi met een voetreflex alsnog redding kon brengen.

Ngadeu lukt voor rust al gelijkmaker

De partij viel even stil maar het publiek veerde wel recht toen Odjidja met een heerlijk schot Koffi tot een topparade dwong. Uit de hoekschop die daarop volgde was het wel raak. Kums speelde kort tot bij Castro-Montes die met een afgemeten voorzet Ngadeu vond aan de tweede paal en die trof net als enkele weken geleden in Charleroi raak (1-1).

© BELGA

Na de pauze verscheen De Schrevel – zoals vooraf gepland - in plaats van Fortin in het Gentse doel en de Gentse beloftendoelman toonde zich meteen alert op een hoekschop van Mbenza en even later duwde hij een schot van Gholizadeh gedecideerd uit zijn doelvlak. Bij de eerste Gentse mogelijkheid was het bijna meteen raak maar na een lang uitgesponnen actie besloot Kums op de lat.

Gent duwde Charleroi nu tegen het eigen doel en probeerde vooral met afstandspogingen een tweede keer te scoren. De poging van Odjidja werd door Koffi in hoekschop gedwud, Kums’ schot zoefde rakelings naast. Aan de overkant dwong Mbenza de jonge De Schrevel dan weer tot een puike zweefvlucht en dito redding.

In het slotkwartier kreeg Torunarigha - opnieuw heel sterk op dreef - wel nog een applausvervanging. De Duitse brok graniet nam de staande ovatie van het Gentse publiek met een brede glimlach in ontvangst en trakteerde zijn coach nog op een dikke knuffel. Afwachten of Torunarigha meteen ook zijn laatste minuten in Gentse loondienst afwerkte. Iedereen maakte zich op voor een laatste ererondje maar Heymans zorgde nog voor een (kleine) koude douche.