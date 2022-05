Genk morst met de kansen en sluit seizoen af met eerste scoreloos gelijkspel

Bernd Storck wisselde ook in zijn laatste wedstrijd zijn volledige defensie. Inclusief doelman, Tobe Leysen loste Maarten Vandevoordt af onder de lat. Wouter Vrancken kreeg een indrukwekkend afscheid van de thuisfans en gunde in zijn laatste match als trainer van KV Mechelen de afscheidnemende Onur Kaya (36) een basisplaats.

© Dick Demey

Ito strooit met heerlijke voorzetten

Een veel scherper KRC Genk was heer en meester voor rust. De bezoekers zetten een radeloos KV Mechelen hoog vast en sneden als een mes door de geel-rode boter. Vooral linksachter Van Hoorenbeeck zag sterren tegen een onhoudbare Ito, die voor rust al vijf assists achter zijn naam had kunnen hebben staan.

De afwerkers met dienst waren echter minder geïnspireerd. Topschutter Onuachu mocht in het openingskwartier al drie keer besluiten maar hij trapte naast en over én kopte voorlangs. Na een slim afleggertje van Lucumi leek Onuachu van dichtbij toch te scoren, een beenveeg van Coucke verpestte het feestje. Dat deed op het half uur ook de lijnrechter, toen hij de 0-1 terecht afvlagde. De voorzet was van Ito, de intikker van Onuachu. Of wat had u gedacht?

© Dick Demey

Dwarslat twee keer dwarsligger

De tweede helft startte met een scherpe Mechelese counter onder een ander gesternte. Schoofs wilde Kaya een droomafscheid gunnen, de Mechelse kapitein knalde echter naast. Het antwoordde volgde al snel, de deklat moest Coucke een handje toesteken op een knal van een voortdurend oprukkende Preciado.

Ook voor Storm werd de dwarslat de dwarsligger, Engvall dwong Leysen van dichtbij tot een eerste, knappe reflex. De (aangename) wedstrijd en doelkansen waren zo na rust veel beter in evenwicht, Thorstvedt zag na voorbereidend werk van invaller open zijn schot in extremis afgeblokt.

© Dick Demey

Knap debuut El Khannouss

Net voor de amper 17-jarige Bilal El-Khannouss zijn debuut mocht vieren, greep Gouden Schoen Onuachu zich nogmaals in de haren. Voor open doel kopte hij van binnen de kleine rechthoek de tigste panklare voorzet van Ito nog naast. Nee, dit zou niet meer zijn avondje worden.

El Khannouss maakte meteen indruk met zijn goeie voetjes, Coucke moest de Genkse tiener meteen van een doelpunt houden. Zo bleven de drie punten ei zo na nog in Mechelen, Hairemans kon in de slotfase echter de laatste open kans niet afronden. Een thuiszege zou de wereld op zijn kop zijn geweest, met deze bijna miraculeuze 0-0 had Genk zichzelf al flink tekortgedaan.

© Dick Demey

KV MECHELEN: Coucke – Van Hecke, Vanlerberghe, Wouters, Van Hoorenbeeck – Souza, Schoofs – Kaya, Mrabti, Storm – Engvall.

KRC GENK: Leysen – Preciado, McKenzie, Lucumi, Jukleröd – Ouattara, Heynen – Ito, Thorstvedt, Paintsil – Onuachu.

Vervangingen: 57’ Kaya door Hairemans, 59’ Ouattara en Paintsil door Hrosovsky en Oyen, 71’ Engvall door Shved, 73’ Jukleröd en Thorstvedt door Arteaga en El Khannouss, 81’ Souza door Oum Gouet en Mrabti door Van den Eynden.

Gele kaarten: 31’ Van Hecke (late tackle), 49’ McKenzie (trekfout), 54’ Souza (late tackle), 88’ Precviado (hands).

Scheidsrechter: Dierick.

Toeschouwers: 11.278.