Efficiënt Oostende is maatje te groot in eerste finaleduel tegen Kangoeroes Mechelen

Er stond geen maat op het meesterschap van Oostende in het eerste finaleduel tegen Mechelen. Nog zonder kapitein Djordjevic (voetzool) maar al even met de herstelde Brimah realiseerden seizoens-mvp Randolph en zijn maats al een twintiger aan de rust. Eindstand: 103-60.

Van der Vuurst, Bratanovic en Jantunen duwden via 5-0 naar 12-5. Maar de Kangoeroes gomden samen die achterstand snel uit. De bezoekers konden echter van geen voorsprong proeven. Met een and one en een bom had Troisfontaines een stevig aandeel in de 23-14-tussenstand. Van der Vuurst driepunterde in de tiende minuut naar een kloof van tien eenheden 26-16. Met twee vrijworpen knaagde Loubry hiervan iets af

In de dertiende minuut liep Waleson, door Oostende uitgeleend aan Mechelen, bij een ongelukkige actie voorbij de zijlijn coach Gjergja omver. De Kroaat reageerde boos en tastte naar zijn rechterbeen. Van der Vuurst dirigeerde zijn team netjes zodat de kloof niet onder de tien punten dook. Booth hoorde wel snel zijn derde fout. Stephens ook; zijn derde was een technische fout. De Oostendenaars stapten halverwege de avond na zes ultieme punten van Randolph (vrijworp, lay-up en bom) met een 54-34-voorsprong naar de kleedkamer. Ook de 11-3-balans in de assists bewees het sterke Oostendse collectief. De 23-14-reboundverhouding was eveneens veelbetekenend.

Tempoversnelling en efficiëntie

Jantunen en Randolph waren de eerste schutters van het derde bedrijf: 58-34. De match was beslist want dit Oostende zou zijn initiële finalezege niet meer uit handen geven. Meer zelfs, omstreeks het halfuur legden de Oostendenaars de Kangoeroes helemaal tussen hun boterhammen. Tempoversnelling en efficiëntie leidden tot een stevige 13-0-rush. Gillet (trio aan bommen) en Buysschaert (twee lay-ups) sprintten in twee minuutjes van 73-52 naar 86-52. Met nog 4’21” op de klok zette Randolph de veertiger (96-56) op het scorebord. Op assist van Kediambiko realiseerde Jantunen de century: 100-58. Zaterdagavond was de kustploeg ijskoud de beste! De assists vormen één groot bewijs van het verschil in collectiviteit: 26-7.

Dat Foerts en Bratanovic een vijfde fout hoorden, deed niets ter zake. Oostende won dus heel overtuigend maar het staat slechts 1-0. Het doelsaldo speelt geen rol in de play-offs.

Maandagavond volgt het tweede duel in Mechelen, woensdag de derde confrontatie aan de Noordzee, vrijdag en zondag eventueel een vierde en vijfde match. Wie het eerst drie matchen wint, kroont zich tot landskampioen.

OOSTENDE: RANDOLPH 13-7, BOOTH 0-2, VAN DER VUURST 11-2, BRATANOVIC 6-3, JANTUNEN 5-8, Conger 7-7, Buysschaert 1-6, Gillet 5-9, Brimah 0-0, Troisfontaines 6-0, Kediambiko 0-5, Pintelon 0-2.

KANGOEROES MECHELEN: STEPHENS 6-3, MENNES 0-2, ALSTON 4-4, BRODEUR 6-2,WALESON 2-0, Loubry 7-2, Van Buggenhout 2-0, Kotrulja 0-2, Foerts 2-0, Palinckx 5-11.