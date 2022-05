Red Lions boeken ruime zege in tweede duel tegen Spanje dankzij hattrick Tom Boon

De wereld- en olympische kampioenen stonden in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen na het eerste kwart 2-0 voor na treffers van Tom Boon en Onana Nelson. Opnieuw Boon zorgde in het tweede kwart voor de 3-0 ruststand.

Kort na de herneming maakte Tom Boon zijn hattrick vol. In het vierde kwart lukte Ignacio Rodriguez de eerredder voor Spanje waarna Tanguy Cosyns de 5-1 eindstand vastlegde.

Voor de Red Lions, titelverdediger in deze competitie met negen landen, was het de vierde overwinning. Ze speelden ook al twee keer gelijk en verloren twee keer. In het klassement staat het team van Michel van den Heuvel vijfde met 15 punten. Spanje is met 12 punten uit twaalf matchen achtste.

Volgend weekend (28 en 29 mei) spelen de Lions in Antwerpen twee keer gastheer voor Frankrijk.