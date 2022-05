Achilles Bocholt mag naar finale van de play-offs na overwinning tegen Tongeren

Bocholt verzekerde zich van een ticket voor de finale door Tongeren te verslaan. Een gezondheidswandeling werd het niet voor de Damburgers. Tongeren, dat zijn laatste wedstrijd van het seizoen afwerkte en tevens een laatste keer onder de naam Handbalclub Tongeren aantrad, bood flink weerwerk. Verdedigend kregen de Tongerenaren het tegen een enthousiast spelend Bocholt niet belopen maar aanvallend deden Meulders en Glesner flink hun duit in het zakje.

© Boumediene Belbachir

Maar na een vroege 3-0-achterstand kwamen de bezoekers nooit voor de overwinning in aanmerking. Bij Bocholt speelden Rola, Spooren, Driesen en Claessens zich in de kijker. Ze waren samen goed voor veertien doelpunten en hadden een ruim aandeel in de 20-14-voorsprong halverwege. Bocholt boete in de tweede helft aan scorend vermogen in maar de zege kwam op geen enkel moment in het gedrang. Van die tweede helft onthouden we vooral de sterke invalbeurten van Gijbels en Wauters. Bocholt won uiteindelijk met een 35-25.

© Boumediene Belbachir

Donderdag eerste duel

Het eerste duel in de finale wordt donderdag (20.15u) in Bocholt afgewerkt, zaterdag treffen de twee ploegen mekaar opnieuw in Visé. Een eventuele derde en beslissende wedstrijd wordt op zaterdag 4 mei eveneens in Visé gespeeld.

Prestigezege voor Pelt

Omdat Bocholt Tongeren versloeg deed het resultaat tussen Sporting Pelt en Visé er niet meer toe. De Limburgers verzorgden mee het spektakel maar keken aan de rust tegen een 15-16-achterstand aan. In de tweede helft keerde Pelt meteen de rollen om en won uiteindelijk met 33-31. (ik)