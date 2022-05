Wat een avond! Fenomenale Kylian Mbappé bekrachtigt nieuw contract met hattrick in nog geen half uur

Mbappé is een fenomeen. Voor de laatste competitiewedstrijd van het seizoen kondigde hij voor een vol Parc des Princes aan dat hij zijn contract bij PSG met drie seizoenen verlengd heeft. Datzelfde Parc des Princes ontplofte nog geen uur later nadat Mbappé meteen weer scoorde. En nog eens. En nog eens. Met een hattrick schoot hij zich voor eeuwig in de harten van het Parijse publiek. Als dat tenminste nog niet het geval was na contractverlenging.

Halfweg de eerste helft stuurde de wel afscheidnemende Angel Di Maria Mbappé in het straatje. Die kapte Metz-doelman Caillard goed uit en schoot de 1-0 tegen de netten. Het Parc des Princes ontplofte nadat hun lieveling zijn contractverlenging bekrachtigde met een doelpunt.

Vier minuten later was het alweer van dat en verdubbelde Mbappé de score. Het Parijse publiek kirde van plezier want nog een paar minuten later maakte Neymar er 3-0 van. Het 100ste doelpunt van de Braziliaan voor PSG. En moest de tweede helft nog beginnen...

In die tweede helft ging PSG - lees Mbappé - gewoon door op zijn elan. Vier minuten na de pauze was de Franse superster daar al met een nieuw doelpunt. Na dom balverlies van Metz, dat later nog met tien viel, legde hij zijn derde van de avond in het mandje. Een hattrick, en dat in minder dan een halfuur. Mbappé beëindigt het seizoen zo met 28 doelpunten, goed voor de topschutterstitel in de Ligue 1.

De afscheidnemende Angel Di Maria zette uiteindelijk nog de forfaitscore op het scorebord. De Argentijn, die zeven seizoenen in Parijse loondienst speelde en daarin zeven trofeeën won, barste in tranen uit na zijn doelpunt. Na afloop van de 5-0 zege tegen Metz zwaaide PSG Di Maria uit met een pakkende video op sociale media.