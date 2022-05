Vrouwelijke tv-journalisten lappen nieuwe talibanregel aan hun laars in Afghanistan

Vrouwelijke tv-journalisten hebben zaterdag hun gezicht onbedekt gelaten tijdens uitzendingen. Ze gingen daarmee in tegen het bevel van de regerende taliban. Die hadden vrijdag laten weten dat voortaan alleen de ogen van vrouwelijke tv-journalisten te zien mogen zijn.

Sinds de taliban vorig jaar opnieuw aan de macht zijn gekomen, hebben ze een reeks beperkingen opgelegd aan de burgermaatschappij, waarvan vele gericht zijn op de beperking van de rechten van de vrouw.

Eerder deze maand vaardigde de hoogste leider van de taliban een bevel uit dat vrouwen zich in het openbaar volledig moeten bedekken, ook hun gezicht, bij voorkeur met de traditionele boerka. Voorheen was alleen een hoofddoek die het haar bedekte voldoende.

De vrouwelijke journalisten van TOLOnews, Shamshad TV en 1TV gingen allemaal live de lucht in zonder hun gezichten te bedekken. “Onze vrouwelijke collega’s zijn bang dat als ze hun gezicht bedekken, het volgende wat ze te horen zullen krijgen is dat ze moeten stoppen met werken,” zei Abid Ehsas, hoofd van het nieuws bij Shamshad TV. “Dat is de reden waarom ze tot nu toe niet aan het bevel hebben voldaan.”

Mohammad Sadeq Akif Mohajir, woordvoerder van het ministerie ter Bevordering van Deugd en Voorkoming van Ondeugd, waarschuwde dat de vrouwen de talibanrichtlijn schonden. “Als ze zich niet schikken, zullen we met de verantwoordelijken praten,” zei hij. “Iedereen die onder een bepaald systeem en een bepaalde regering leeft, moet de wetten en bevelen van dat systeem gehoorzamen, dus moeten zij het bevel uitvoeren.”

