Buschauffeur haalt levensgevaarlijk inhaalmanoeuvre uit: bestuurder op staande voet ontslagen

Op de beelden is te zien hoe een vrachtwagen op dinsdag 10 mei omstreeks 13 uur op de Denen, een straat in Lochristi, wordt ingehaald door een bus van het Gentse busbedrijf Selecta Cars. Een auto die uit de tegenovergestelde richting komt, moet vertragen om een frontale botsing te vermijden. De bus kan vervolgens via de fietsstrook helemaal links op de weg zijn riskante inhaalmanoeuvre vervolmaken.

De reacties op Facebook liegen er niet om: “Levenslang rijverbod. Hij speelt met anderen hun leven”, klinkt het. Of: “Je kind zal er maar opzitten!”, en “Hopen dat deze man zijn rijbewijs permanent afgepakt wordt”.

Buschauffeur ontslagen

Bij Selecta Cars klinkt het dat er op het moment van het manoeuvre geen kinderen in de bus zaten. “De chauffeur reed voor werklieden. Het is nog niet geweten of er passagiers aanwezig waren op dat moment.” De bestuurder werd volgens Selecta Cars op staande voet ontslagen nadat het filmpje online was opgedoken.

Een Facebookgebruiker speelde de beelden naar eigen zeggen ook door aan de politie. De politiezone Puyenbroeck zegt nog niet op de hoogte te zijn van het incident, maar laat weten het verder te zullen onderzoeken.