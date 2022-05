Sterke Delfine Persoon heeft tien rondes nodig om Franse Elhem Mekhaled te kloppen in Abu Dhabi

Delfine Persoon heeft zich nog eens van haar beste kant laten zien. Onze landgenote klopte in Abu Dhabi de Franse WBC-interimkampioene Elhem Mekhaled. Na tien rondes gaf niemand er de brui aan, waarna de jury unaniem onze landgenote tot winnares verkoos.

Het had wat voeten in aarde, maar uiteindelijk heeft Delfine Persoon dan toch kunnen kampen tegen de Franse Elhem Mekhaled. Het gevecht stond normaal gepland in Dubai als voorprogramma van Floyd Mayweather, maar door het plotse overlijden van de sjeik en president van de Verenigde Arabische Emiraten, werd het gevecht van Persoon verplaatst naar Abu Dhabi.

Onze landgenote liet het niet aan haar hart komen en kwam bijzonder gretig de ring ingestapt. Van onderschatting was er echter geen sprake. Mekhaled was namelijk al vijftien kampen op rij ongeslagen.

Persoon en Mekhaled maakten er een aangenaam kijkstuk van. Beide boksers hadden een paar stevige klappen in huis, maar het licht ging bij geen van beide uit. Na tien rondes had er nog altijd niemand er de brui aan gegeven. De jury moest uitmaken wie er aan het langste eind zou trekken. Die beslissing bleek makkelijker dan verwacht. Persoon werd unaniem verkozen tot winnares (97-94, 97-93 en 96-94). Voor de 37-jarige politieagente was het zichtbaar een deugddoende zege.