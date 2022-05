Nummer twee voor Janice Cayman! Lyon klopt Barcelona na demonstratie in Champions League-finale

Lyon heeft voor de achtste keer in haar geschiedenis de Champions League bij de vrouwen gewonnen. Lyon, met Red Flame Janice Cayman als invalster, klopt het ongenaakbare Barcelona met 1-3 na een eerste helft waarin het domineerde. Voor Janice Cayman is het al de tweede CL-trofee op haar palmares.

Met FC Barcelona en Olympique Lyon kreeg de Champions League bij de vrouwen een absolute droomfinale. Titelverdediger Barcelona, met Gouden Bal Alexia Putellas, is aan een indrukwekkend seizoen bezig. Het won 43 van hun 44 wedstrijden dit seizoen, maar vooral het doelpuntensaldo deed duizelen. Barça maakte maar liefst 220 doelpunten en slikte er maar 19. Deze statistieken dichtten daarom licht de favorietenrol toe aan de Catalanen. Al viel Lyon zeker niet te onderschatten. De Fransen, met Red Flame Janice Cayman op de bank, greep voor het eerst sinds 2009 naast de CL-finale en was daarom gebrand op eerherstel.

Lyon begon dan ook verschroeiend aan de wedstrijd. Ada Hegerberg en co. wouden net als in 2019 Barcelona met lege handen naar huis sturen en kozen vol voor de aanval. Na vijf minuten was het dan ook al raak. Hegerberg leek de bal te verliezen, maar Henry maakte van een mindere pass toch nog iets goed en haalde vervolgens verschroeiend uit. Doelvrouw Paños had geen verhaal. Lyon zat zo meteen op rozen.

Die vroege achterstand stond niet in het verhoopte scenario van de Catalaanse vrouwen, al kwam het naarmate de eerste helft vorderde, steeds beter in de wedstrijd. Toch was het opletten voor de razendsnelle counter van Franse vrouwen. Bacha rukte op langs de flank en schilderde de bal perfect op het hoofd van Hegerberg, die aan de tweede paal maar had binnen te koppen.

© AFP

Barcelona was van slag en mocht van geluk spreken dat het bij die score bleef voor de rust. Hegerberg snoepte het leer af en kwam plots oog in oog te staan met Paños. Die bleef goed naar de bal kijken en kon de Noorse net op tijd afstoppen voor de wedstrijd helemaal in een beslissende plooi te leggen. Uitstel van executie, zo bleek. Na slecht uitverdedigen bij Barcelona behield Hegerberg goed het overzicht. De Noorse vond haar ploeggenote Macaria, die niet meer kon missen: 0-3.

Uit het niets kwam Barcelona dan toch weer in de wedstrijd. Een voorzet van Hansen viel pardoes voor de voeten van Putellas. De Gouden Bal-winnares liet haar klasse zien en bracht met haar elfde CL-doelpunt deze campagne toch terug spanning in de partij.

Janice Cayman valt in en pakt tweede CL-winst uit haar carrière

Hoe goed het voetbal voor de rust was, zo slordig was het na de onderbreking. Lyon liet de bal aan Barcelona, die daar op haar beurt bijzonder weinig mee deed. Uit het niets was het dan toch bijna raak. Guijarro onderschepte de bal aan de middenlijn en had iets moois in gedachte. De middenveldster zag dat Endler ver uit haar doel stond en probeerde de Franse doelvrouw te lobben. Haar knal stierf op de lat.

Dichter bij een doelpunt kwamen de Catalaanse vrouwen niet. Lyon controleerde de rest van de wedstrijd en speelde zonder nog echt in de problemen te komen de wedstrijd uit. Hegerberg kwam nog het dichtst bij een doelpunt, maar haar schot stierf op de paal.

Janice Cayman mocht tien minuten voor tijd nog invallen. Onze landgenote zorgde er mee voor dat de zege niet meer in gevaar kwam. Voor de 33-jarige Red Flame is het al de tweede CL-zege in haar carrière.

© AFP