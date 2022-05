Tongersesteenweg in Borgloon hele zaterdagnamiddag afgesloten voor noodoefening hulpdiensten

Het was de bedoeling om de communicatie nog beter op elkaar te kunnen afstemmen om fouten in reële situaties nog gepaster op elkaar af te stemmen. “Het is belangrijk dat wij dergelijke oefeningen kunnen houden omdat er een vorm van realisme inzit omdat wij met simulanten oefenen met levensechte verwondingen wat voor de nodige stress zorgt”, zegt Commissaris Joren Verheyden. Naast de diensten voor hulpverlening verleenden ook De Lijn en de plaatselijke takeldienst hun medewerking. (jcr )