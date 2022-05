Man vrijgelaten nadat hij Febe (26) bom geld beloofde in ruil voor seks met 4-jarig kindje

Febe Vandewalle kreeg een wel heel eigenaardige vraag via Snapchat en schakelde de politie in. — © if, afp

Kortrijk/Dadizele

De Kortrijkse Febe Vandewalle (26) kreeg deze week via Snapchat de vraag van een man of hij haar 4-jarige dochter mocht huren. “Voor het plezier en ik wil er genoeg voor neertellen”, klonk het in de conversatie. De alleenstaande mama van twee jonge kinderen kon zijn gesprek bijhouden en trok ermee naar de politie. De man, een jonge twintiger uit Dadizele, werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en is vrijgelaten onder voorwaarden.