Invaller Batshuayi en Besiktas sluiten matig seizoen af met late draw tegen Konyaspor

Het is uiteindelijk een wisselvallig seizoen geworden voor de Zwarte Adelaars. Ze vatten voorlopig post op de zesde plaats in de rangschikking met 59 punten en vallen daarmee buiten de Europese plaatsen. Als Karagumruk zondag zijn seizoensafsluiter wint, zakken Batshuayi en co zelfs nog een positie in de eindklassering.

Batshuayi kende een degelijk seizoen bij Besiktas. In 32 competitiewedstrijden was de Rode Duivel goed voor 14 doelpunten en 5 assists. In de Champions League, waar Besiktas sneuvelde in de groepsfase, kwam Batshuayi echter niet tot scoren. Nu keert hij terug naar moederclub Chelsea, waar hij nog een jaar contract heeft.